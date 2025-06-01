Щоб скористатися можливістю отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів, важливо мати актуальну інформацію про адреси пунктів видачі.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів надаються низкою благодійних організацій у різних українських містах, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, де надають іжу.

Запоріжжя

Благодійний фонд «Посмішка ЮА» повідомляє про заплановану видачу продуктових наборів, яку буде здійснено за підтримки Всесвітньої продовольчої програми ООН на території Запорізької області.

Протягом 26 та 27 травня 2025 року роздача гуманітарної допомоги відбудеться в низці населених пунктів Запорізького району, зокрема:

у Степненській громаді — села Наталівка, Степне, Шевченківське та Лежине;

у Михайло-Лукашівській громаді — населені пункти Привільне, Максимівка, Антонівка, Адріанівка та Михайло-Лукашеве.

Організатори закликають мешканців цих територій стежити за місцевими оголошеннями та дотримуватися інструкцій щодо місця і часу отримання допомоги.

Харків

Проєкт Emergency Appeal 24 від Карітас має на меті надати термінову допомогу постраждалим від війни в Україні, а також сприяти їхньому відновленню в умовах, що відповідають гідності кожної людини.

У межах цього проєкту в Харкові та на Харківщині видають безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів. Окрім цього, надається гуманітарна допомога у вигляді засобів гігієни, спеціально сформованих для дітей, чоловіків, жінок та осіб з інвалідністю. Також передбачено забезпечення спальними мішками для тих, хто цього потребує.

Дніпро

У Дніпрі й надалі діють кілька гуманітарних ініціатив, що безоплатно надають продукти, одяг, засоби гігієни та інші речі першої необхідності внутрішньо переміщеним особам і людям, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів доступні за адресою: вулиця Філософська, 23. Пункт працює з понеділка по п’ятницю з 10:30 до 16:30, а в суботу — з 10:30 до 14:00. Уточнити деталі можна за телефоном 097 190 67 30.

Ще один центр підтримки функціонує на вулиці Троїцькій, 15. Для отримання додаткової інформації можна звернутися за номером 067 610 49 69.

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