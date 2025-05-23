Щоб отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів, необхідно знати адреси та контактні номери.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Україні надаються в благодійних організаціях, хабах та при церквах, повідомляє Politeka.net.

Ми зібрали корисні адреси, де можна взяти їжу.

Суми

У Сумах у межах Сумської міської громади видають безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Сумському гуманітарному штабі, що розташований за адресою: вул. Воскресенська, 16. Центр працює з 9:00 до 17:00.

Для отримання детальної інформації можна зателефонувати за номером: +380 66 295 8943.

Також продуктові пакунки для мешканців громади доступні за телефонами гарячої лінії:

+380 50 407 8384,

+380 50 407 8199,

+380 50 407 8002,

+380 50 407 8127.

Чернігів

У Чернігівській області безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів надає благодійний фонд «Паляниця-Україна». Організація забезпечує людей продуктами харчування та медикаментами.

Контактний номер: +380 80 033 3152. Адреса фонду — вул. Гонча, 76.

Також допомогу чернігівцям щонеділі об 11:00 надає Церква Божа на базі Музею Коцюбинського — тут роздають продуктові набори.

Харків

У Холодногірському районі щоденно функціонують пункти гарячого харчування, які працюють на базі ліцеїв №87, №152, а також початкової школи №171. Там готують і роздають повноцінні обіди.

Для осіб, які через проблеми зі здоров’ям або інші обставини не можуть самостійно дістатися до місця видачі, передбачена адресна доставка. Її організовує територіальний центр соціального обслуговування за участі соціальних працівників.

Окрім гарячого харчування, переселенці також можуть отримати продуктові набори. Для цього потрібно звернутися до пункту за адресою: бульвар Богдана Хмельницького, 10а. Видача здійснюється з понеділка по п’ятницю впродовж робочого дня.

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