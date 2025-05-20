Щоб отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Запоріжжі, необхідно подати заявку та мати при собі відповідні документи.

"Римо-католицька парафія святого отця Піо" продовжує надавати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Запоріжжі, повідомляє Politeka.net.

Ця ініціатива, спрямована на підтримку найвразливіших верств населення, особливо актуальна у період економічних труднощів та соціальної нестабільності. Допомога доступна мешканцям Хортицького району.

Продуктові набори, які включають вершкове масло та сухе молоко, видаються тим, хто справді потребує підтримки. Отримати допомогу можуть сім’ї з трьома і більше дітьми, люди з інвалідністю будь-якої групи, а також громадяни віком понад 60 років.

Щоб отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Запоріжжі, необхідно подати заявку та мати при собі відповідні документи: паспорт, ідентифікаційний код, довідку переселенця (за наявності) та документи, що підтверджують належність до однієї з пільгових категорій.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Запоріжжі надаються за адресою: проспект Ювілейний, 41а. Заявки приймаються щоденно до повного формування списків на день. Для отримання додаткової інформації або консультації можна зателефонувати за номером 097 719 97 95.

Це важлива підтримка для тих, хто сьогодні найбільше цього потребує, і ще один приклад згуртованості громади у складні часи.

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