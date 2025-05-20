Чтобы получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье, необходимо подать заявку и иметь соответствующие документы.

"Римо-католический приход святого отца Пио" продолжает предоставлять бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье, сообщает Politeka.net.

Эта инициатива, направленная на поддержание наиболее уязвимых слоев населения, особенно актуальна в период экономических проблем и социальной нестабильности. Помощь доступна жителям Хортицкого района.

Продуктовые наборы, включающие сливочное масло и сухое молоко, представляются тем, кто действительно нуждается в поддержке. Получить помощь могут семьи с тремя и более детьми, люди с инвалидностью любой группы, а также граждане старше 60 лет.

Чтобы получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье, необходимо подать заявку и иметь соответствующие документы: паспорт, идентификационный код, справку переселенца (при наличии) и документы, подтверждающие принадлежность к одной из льготных категорий.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье предоставляются по адресу: проспект Юбилейный, 41а. Заявки принимаются ежедневно до полного формирования списков в день. Для получения дополнительной информации или консультации можно позвонить по телефону 097 719 97 95.

Это важная поддержка для тех, кто сегодня в этом больше всего нуждается, и еще один пример сплоченности общины в сложные времена.

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