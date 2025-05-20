Благодійна організація «Карітас» продовжує надавати безкоштовні продукти для пенсіонерів в Полтаві у виглядіі гарячих обідів, повідомляє Politeka.net.
Подробиці розкрили на офіційній сторінці фонду у Телеграм. Допомога доступна лише в чітко визначений час.
Програма охоплює не лише людей літнього віку, а й тих, хто опинився у скрутних життєвих обставинах. Нею можуть скористатися:
- особи з інвалідністю І–ІІІ групи;
- самотні пенсіонери віком від 60 років.
Пункт видачі гарячих обідів розташований за адресою: вулиця Семена Антонця (колишня Балакіна), 24. Роздача відбувається щодня з 13:00 до 14:00.
«Карітас» закликає представників вразливих груп населення — як переселенців, так і місцевих мешканців — зареєструватися для участі у програмі. Ініціатива спрямована на тих, хто найбільше потребує підтримки, і є частиною гуманітарної діяльності організації в регіоні.
Для реєстрації на безкоштовні продукти для пенсіонерів в Полтаві необхідно мати при собі:
- паспорт громадянина України;
- ідентифікаційний код;
- документ, що підтверджує належність до вразливої категорії.
Слід звернути увагу, що участь у програмі обмежена: нею можуть скористатися лише нові бенефіціари або ті, хто раніше не отримував подібну допомогу.
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