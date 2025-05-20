Благотворительная организация «Каритас» продолжает предоставлять бесплатные продукты для пенсионеров в Полтаве в виде горячих обедов, сообщает Politeka.net.
Подробности раскрыли на официальной странице фонда в Телеграмме.
Программа охватывает не только пожилых людей, но и тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах. Ею могут воспользоваться:
- лица с инвалидностью I–III группы;
- одинокие пенсионеры в возрасте от 60 лет.
Пункт выдачи горячих обедов расположен по адресу: улица Семена Антонца (бывшая Балакина), 24. Раздача происходит ежедневно с 13:00 до 14:00.
«Каритас» призывает представителей уязвимых групп населения как переселенцев, так и местных жителей зарегистрироваться для участия в программе. Инициатива направлена на тех, кто больше нуждается в поддержке, и является частью гуманитарной деятельности организации в регионе.
Для регистрации на бесплатные продукты для пенсионеров в Полтаве необходимо иметь при себе:
- паспорт гражданина Украины;
- идентификационный код;
- документ, подтверждающий принадлежность к уязвимой категории.
Следует обратить внимание, что участие в программе ограничено: ею могут воспользоваться только новые бенефициары или ранее не получавшие подобную помощь.
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