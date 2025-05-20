Программа бесплатных продуктов для пенсионеров в Полтаве охватывает не только пожилых людей.

Благотворительная организация «Каритас» продолжает предоставлять бесплатные продукты для пенсионеров в Полтаве в виде горячих обедов, сообщает Politeka.net.

Подробности раскрыли на официальной странице фонда в Телеграмме.

Программа охватывает не только пожилых людей, но и тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах. Ею могут воспользоваться:

лица с инвалидностью I–III группы;

одинокие пенсионеры в возрасте от 60 лет.

Пункт выдачи горячих обедов расположен по адресу: улица Семена Антонца (бывшая Балакина), 24. Раздача происходит ежедневно с 13:00 до 14:00.

«Каритас» призывает представителей уязвимых групп населения как переселенцев, так и местных жителей зарегистрироваться для участия в программе. Инициатива направлена ​​на тех, кто больше нуждается в поддержке, и является частью гуманитарной деятельности организации в регионе.

Для регистрации на бесплатные продукты для пенсионеров в Полтаве необходимо иметь при себе:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

документ, подтверждающий принадлежность к уязвимой категории.

Следует обратить внимание, что участие в программе ограничено: ею могут воспользоваться только новые бенефициары или ранее не получавшие подобную помощь.

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