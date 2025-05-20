Щоб отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові, необхідно мати при собі документ.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові - це життєво необхідна підтримка для тих, хто опинився у складних життєвих обставинах, повідомляє Politeka.

Допомога надається за чітким графіком у визначених пунктах видачі, які функціонують щодня з урахуванням потреб мешканців.

Зокрема, у Холодногірському районі міста діють пункти гарячого харчування. Тут готують і роздають комплексні обіди на базі ліцеїв №87, №152 та початкової школи №171.

Для тих, хто не може самостійно дістатися до пункту видачі через стан здоров’я чи інші обставини, передбачена доставка. Це завдання виконує територіальний центр соціального обслуговування, який залучає соціальних працівників.

Окрім гарячих обідів, переселенці можуть отримати продуктові набори. Для цього потрібно звернутися до пункту видачі за адресою: бульвар Богдана Хмельницького, 10а. Приймання ведеться з понеділка по п’ятницю у робочий час.

Щоб отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові, необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а також довідку, яка підтверджує належність до вразливої категорії населення. У разі неможливості особистого візиту, продукти можна отримати через довірену особу за наявності нотаріально оформленої довіреності.

Також для організації адресної доставки можна звернутися до контактного центру за телефонами:

057 725 31 15

096 059 86 54.

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