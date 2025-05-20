Чтобы получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове, необходимо иметь при себе документ.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове – это жизненно необходимая поддержка для тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах, сообщает Politeka.

Помощь предоставляется по четкому графику в определенных пунктах выдачи, функционирующих ежедневно с учетом потребностей жителей.

В частности, в Холодногорском районе действуют пункты горячего питания. Здесь готовят и раздают комплексные обеды на базе лицеев №87, №152 и начальной школы №171.

Для тех, кто не может самостоятельно добраться до пункта выдачи по состоянию здоровья или другим обстоятельствам, предусмотрена доставка. Эту задачу выполняет территориальный центр социального обслуживания, привлекающий социальных работников.

Кроме горячих обедов переселенцы могут получить продуктовые наборы. Для этого следует обратиться к пункту выдачи по адресу: бульвар Богдана Хмельницкого, 10а. Прием ведется с понедельника по пятницу в рабочее время.

Чтобы получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также справку, подтверждающую принадлежность к уязвимой категории населения. В случае невозможности личного визита продукты можно получить через доверенное лицо при наличии нотариально оформленной доверенности.

Также для организации адресной доставки можно обратиться в контактный центр по телефону:

057 725 31 15

096 059 86 54.

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