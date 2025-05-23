Чтобы получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров, необходимо знать адреса и контактные номера.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Украине предоставляются в благотворительных организациях, хабах и церквях, сообщает Politeka.net.

Мы собрали полезные адреса, где можно взять еду.

Сумы

В Сумах в рамках Сумской городской общины выдают бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумском гуманитарном штабе, расположенном по адресу: ул. Воскресенская, 16. Центр работает с 9:00 до 17:00.

Для получения подробной информации можно позвонить по телефону: +380 66 295 8943.

Также продуктовые пакеты для жителей общины доступны по телефонам горячей линии:

+380 50 407 8384,

+380 50 407 8199,

+380 50 407 8002,

+380 50 407 8127.

Чернигов

В Черниговской области бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров предоставляет благотворительный фонд «Паляница-Украина». Организация обеспечивает людей продуктами питания и медикаментами.

Контактный номер: +380 80 033 3152. Адрес фонда - ул. Гончая, 76.

Также помощь черниговцам по воскресеньям в 11:00 оказывает Церковь Божья на базе Музея Коцюбинского — здесь раздают продуктовые наборы.

Харьков

В Холодногорском районе ежедневно функционируют пункты горячего питания, работающие на базе лицеев №87, №152, а также начальной школы №171. Там готовят и раздают полноценные обеды.

Для лиц, которые из-за проблем со здоровьем или других обстоятельств не могут самостоятельно добраться до места выдачи, предусмотрена адресная доставка. Ее организует территориальный центр социального обслуживания с участием социальных работников.

Помимо горячего питания переселенцы также могут получить продуктовые наборы. Для этого следует обратиться к пункту по адресу: бульвар Богдана Хмельницкого, 10а. Выдача производится с понедельника по пятницу в течение рабочего дня.

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