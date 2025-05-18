Безкоштовні продуктові набори для ВПО у Вінниці надаються різними організаціями.

Переселенці, які тимчасово проживають у регіоні, можуть отримати безкоштовні продуктові набори для ВПО у Вінниці завдяки роботі місцевих волонтерських та благодійних організацій, повідомляє Politeka.

У місті діє низка ініціатив, спрямованих на підтримку внутрішньо переміщених осіб базовими продуктами харчування та іншими необхідними ресурсами.

Зокрема, у місті працюють волонтери, які здійснюють доставку продуктів просто додому. Отримати допомогу можуть пенсіонери, жінки, діти, багатодітні та малозабезпечені родини, а також особи з інвалідністю. Для звернення телефонуйте: +38(066) 683 79 84.

Ще одна активна організація — волонтерське об’єднання «Фенікс», яке надає гуманітарну допомогу у вигляді їжі та ліків. Контакти для зв’язку: +38(073) 118 04 94 або +38(063) 680 91 24.

Громадська організація «ВІСЬ» також надає безкоштовні продуктові набори для ВПО у Вінниці, з особливою увагою до жінок, дівчат і дітей. Звернутися можна за номером: +38(050) 257 42 84.

Крім того, у місті працює Центр надання гуманітарної допомоги, розташований за адресою: вул. Соборна, 68 (колишній кінотеатр ім. Коцюбинського, вхід з боку). Контактні телефони: +38(097) 083 59 98 або +38(093) 705 61 91.

Ці ініціативи та безкоштовні продуктові набори для ВПО у Вінниці є важливою підтримкою для людей, які опинилися в складних життєвих обставинах через війну.

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