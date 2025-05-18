Бесплатные продуктовые наборы для ВПЛ в Виннице предоставляются разными организациями.

Переселенцы, временно проживающие в регионе, могут получить бесплатные продуктовые наборы для ВПЛ в Виннице благодаря работе местных волонтерских и благотворительных организаций, сообщает Politeka.

В городе действует ряд инициатив, направленных на поддержку внутри перемещенных лиц базовыми продуктами питания и другими необходимыми ресурсами.

В частности, в городе работают волонтеры, которые осуществляют доставку продуктов прямо домой. Получить помощь могут пенсионеры, женщины, дети, многодетные и малоимущие семьи, а также лица с инвалидностью. Для обращения звоните по телефону: +38(066) 683 79 84 .

Еще одна активная организация — волонтерское объединение Феникс , которое оказывает гуманитарную помощь в виде пищи и лекарств. Контакты для связи: +38(073) 118 04 94 или +38(063) 680 91 24.

Общественная организация «ВОТ» также предоставляет бесплатные продуктовые наборы для ВПЛ в Виннице, с особым вниманием к женщинам, девушкам и детям. Обратиться можно по номеру: +38(050) 257 42 84 .

Кроме того, в городе работает Центр предоставления гуманитарной помощи, расположенный по адресу ул. Соборная, 68 (бывший кинотеатр им. Коцюбинского, вход со стороны). Контактные телефоны: +38(097) 083 59 98 или +38(093) 705 61 91 .

Эти инициативы и бесплатные продуктовые наборы для ВПЛ в Виннице являются важной поддержкой для людей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны.

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