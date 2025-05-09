Грошова допомога для ВПО з Донецької області надається при дотриманні певних умов.

Нова грошова допомога для ВПО з Донецької області буде надаватися з травня, проте важливо знати всі умови та нюанси, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо подробиці.

Так, грошова допомога для ВПО з Донецької області надається при дотриманні певних умов. Зокрема, лише внутрішньо переміщені особи з Маріуполя, які тимчасово проживають в Ужгороді, мають можливість отримати фінансову допомогу на лікування.

Цю підтримку надає центр допомоги «ЯМаріуполь». Виплата призначена виключно для маріупольців з офіційною реєстрацією як ВПО в Ужгороді. Деталі щодо оформлення можна дізнатися у адміністратора центру «ЯМаріуполь» за телефоном: 050 227 05 48.

Надається не тільки грошова допомога для ВПО з Донецької області. можна отримати підтримку в адаптації до нових умов життя.

Зокрема, відвідувачам доступні:

▪ Гумдопомога — продуктові та гігієнічні набори для дорослих і дітей;

▪ Психологічна — фахівці допомагають впоратися з травматичними подіями, втратами й тривожністю;

▪ Юридичні консультації — допомога з відновленням документів, оформленням соціальних виплат, підготовкою заяв на компенсацію за зруйноване житло;

▪ Медична допомога — огляд, консультації, рекомендації, за можливості — безкоштовна видача медикаментів;

▪ Підтримка у працевлаштуванні — пошук роботи, супровід при оформленні, перенавчання, підвищення кваліфікації;

▪ Дитячі ігрові простори — безпечне місце, де дитину можна залишити під наглядом досвідчених вихователів;

▪ Організація дозвілля — активності для людей різного віку, які сприяють соціалізації, об’єднанню та інтеграції у громаду;

▪ Розв’язання індивідуальних питань — адресна допомога відповідно до особистих потреб.

Окрему увагу приділено ініціативам, які реалізуються за підтримки партнерів. Серед них — роздача теплого зимового одягу для дітей та вітамінів для людей похилого віку. Усі ці проєкти створюються відповідно до запитів маріупольців.

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