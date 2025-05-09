Новая денежная помощь для ВПЛ из Донецкой области будет предоставляться с мая, однако важно знать все условия и нюансы, сообщает Politeka.net.

Рассказываем подробности.

Так, денежная помощь для ВПЛ из Донецкой области предоставляется при соблюдении определенных условий. В частности, только внутренне перемещенные лица из Мариуполя, временно проживающие в Ужгороде, могут получить финансовое содействие на лечение.

Эту поддержку оказывает центр "Ямариуполь". Выплата предназначена исключительно для мариупольцев с официальной регистрацией как ВПЛ в Ужгороде. Подробности по оформлению можно узнать у администратора центра «ЯМариуполь» по телефону: 050 227 05 48 .

Предоставляется не только денежная помощь для ВПЛ из Донецкой области. можно получить поддержку в адаптации к новым условиям жизни.

В частности, посетителям доступны:

▪ Гумпомощь – продуктовые и гигиенические наборы для взрослых и детей;

▪ Психологическая– специалисты помогают справиться с травматическими событиями, потерями и тревожностью;

▪ Юридические консультации – содействие с восстановлением документов, оформлением социальных выплат, подготовкой заявлений на компенсацию за разрушенное жилье;

▪ Медицинская – осмотр, консультации, рекомендации, по возможности – бесплатная выдача медикаментов;

▪ Поддержка в трудоустройстве – поиск работы, сопровождение при оформлении, переобучении, повышении квалификации;

▪ Детские игровые просторы – безопасное место, где ребенка можно оставить под наблюдением опытных воспитателей;

▪ Организация досуга – активности для людей всех возрастов, способствующих социализации, объединению и интеграции в общину;

▪ Решение индивидуальных вопросов – адресная в соответствии с личными потребностями.

Отдельное внимание уделено инициативам, реализуемым при поддержке партнеров. Среди них — раздача теплой зимней одежды для детей и витаминов для пожилых людей. Все эти проекты создаются в соответствии с запросами мариупольцев.

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