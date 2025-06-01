Чтобы воспользоваться возможностью получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров, важно иметь актуальную информацию об адресах пунктов выдачи.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров предоставляются рядом благотворительных организаций в разных украинских городах, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, где дают пищу.

Запорожье

Благотворительный фонд «Улыбка ЮА» сообщает о запланированной выдаче продуктовых наборов, которая будет осуществлена ​​при поддержке Всемирной продовольственной программы ООН на территории Запорожской области.

В течение 26 и 27 мая 2025 раздача гуманитарной помощи состоится в ряде населенных пунктов Запорожского района, в частности:

в Степненской общине - села Натальевка, Степное, Шевченковское и Лежине;

в Михайло-Лукашевской общине - населенные пункты Привольное, Максимовка, Антоновка, Адриановка и Михайло-Лукашево.

Организаторы призывают жителей этих территорий следить за местными объявлениями и следовать инструкциям по месту и времени получения помощи.

Харьков

Целью Emergency Appeal 24 от Каритас является оказание срочной помощи пострадавшим от войны в Украине, а также содействие их восстановлению в условиях, соответствующих достоинству каждого человека.

В рамках этого проекта в Харькове и Харьковской области выдают бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров. Кроме того, оказывается гуманитарная помощь в виде средств гигиены, специально сформированных для детей, мужчин, женщин и лиц с инвалидностью. Также предусмотрено обеспечение спальными мешками для нуждающихся.

Днепр

В Днепре и дальше действуют несколько гуманитарных инициатив, безвозмездно предоставляющих продукты, одежду, средства гигиены и другие вещи первой необходимости внутренне перемещенным лицам и людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров доступны по адресу: улица Философская, 23. Пункт работает с понедельника по пятницу с 10:30 до 16:30, а в субботу – с 10:30 до 14:00. Уточнить детали можно по телефону 0971906730.

Еще один центр поддержки функционирует по улице Троицкой, 15. Для получения дополнительной информации можно обратиться по номеру 067 610 49 69.

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Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожской области: какую поддержку можно получить.

Также Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: необходимо подпадать под один из критериев.

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