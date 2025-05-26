"Укрзалізниця" пішла на деякі зміни і пасажири тепер мають новий графік поїздів на Закарпатті, тож розповідаємо детальніше.

Новий графік поїздів на Закарпатті запровадили через затяжні роботи з відновлення інфраструктури на дільниці Ясіня - Вороненко, повідомляє Politeka.

Всі, хто планує подорож до гірських районів, мають врахувати обмеження і опиратися на новий графік поїздів на Закарпатті, щоб уникнути непорозумінь.

Новий графік поїздів на Закарпатті передбачає, що кілька маршрутів поки що скорочені і завершуватимуться на станції Ворохта. Згідно з оновленими планами, у добу 26 травня одразу шість складів з різних регіонів України доїжджатимуть лише до Ворохти.

Йдеться про рейси з Києва, Харкова, Запоріжжя, Кривого Рогу, Одеси та інші напрямки. Це, зокрема, №95 та №96, №5 та №6, а також ще кілька маршрутів, які раніше прямували до Закарпатської області. Усі вони на день змінять кінцеву зупинку.

Попри такі обмеження, пасажирам не доведеться самостійно шукати, як дістатися до потрібної точки. "Укрзалізниця" продовжує надавати автобусні трансфери з Ворохти до Ясіні та назад. Автобуси підлаштовані під розклад прибуття і відправлення, тому пересадка відбувається без довгого очікування.

Це тимчасове рішення, яке покликане зменшити незручності для подорожуючих у період, коли все ще не повернулося в звичний ритм.

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