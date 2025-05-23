"Укрзалізниця" орієнтується на пасажиропотік, тому часто з'являється новий графік поїздів, в тому числі й у Дніпрі, тож розповідаємо детальніше.

З 1 червня для мешканців та гостей облцентру починає діяти новий графік поїздів у Дніпрі, повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційному сайті філії Придніпровської залізниці, новий графік поїздів у Дніпрі буде стосуватися регіональних рейсів №824 та №823. У компанії радять заздалегідь ознайомитися з нововведеннями, аби спокійно планувати свої пересування країною.

Новий графік поїздів у Дніпрі передбачає, що №824 зі сполученням від нашого облцентру до Харкова вирушатиме з початкової станції о 16 годині 9 хвилин і прибуватиме до кінцевої о 20 годині 3 хвилини.

Цей рейс курсуватиме чотири дні на тиждень – у четвер, п’ятницю, суботу та неділю. Такий розклад може стати у пригоді для тих, хто планує поїздку після роботи або навідується у Харків на вихідні.

У компанії зазначають, що в зворотному напрямку №823 виїжджатиме о 9:33 і прибуватиме на кінцеву о 13:22. Цей рейс буде доступний для пасажирів у п’ятницю, суботу, неділю та понеділок. Це зручно як для тих, хто повертається після вікенду, так і для тих, хто їде у справах на початку тижня.

Вартість проїзду залишається незмінною. Квиток на один із цих рейсів коштує близько 170 гривень, тож зміна розкладу не вплине на гаманець пасажирів. Щоб уникнути непорозумінь та запізнень, у "Укрзалізниці" просять громадян перевіряти точний час відправлення на офіційному сайті або на інформаційних стендах вокзалів.

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