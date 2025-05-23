"Укрзализныця" ориентируется на пассажиропоток, поэтому часто появляется новый график поездов, в том числе и в Днепре, так что рассказываем подробнее.

С 1 июня для жителей и гостей облцентра начинает действовать новый график поездов в Днепре , сообщает Politeka.

Как говорится на официальном сайте филиала Приднепровской железной дороги, новый график поездов в Днепре будет касаться региональных рейсов №824 и №823. В компании советуют заранее ознакомиться с нововведениями, чтобы спокойно планировать свои передвижения по стране.

Новый график поездов в Днепре предусматривает, что №824 с сообщением от нашего облцентра в Харьков будет отправляться с начальной станции в 16 часов 9 минут и прибывать в конце в 20 часов 3 минуты.

Этот рейс будет курсировать четыре дня в неделю – в четверг, пятницу, субботу и воскресенье. Такое расписание может быть полезным для тех, кто планирует поездку после работы или наведывается в Харьков на выходные.

В компании отмечают, что в обратном направлении №823 будет выезжать в 9.33 и прибывать на конечную в 13.22. Этот рейс будет доступен пассажирам в пятницу, субботу, воскресенье и понедельник. Это удобно как для возвращающихся после уик-энда, так и для тех, кто едет по делам в начале недели.

Стоимость проезда остается неизменной. Билет на один из этих рейсов стоит около 170 гривен, поэтому изменение расписания не повлияет на кошелек пассажиров. Чтобы избежать недоразумений и опозданий, в "Укрзализныце" просят граждан проверять точное время отправления на официальном сайте или на информационных стендах вокзалов.

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