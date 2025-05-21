Відключення світла в Дніпропетровській області 22 травня є частиною необхідних заходів для стабільної роботи електромереж у регіоні.

Відключення світла в Дніпропетровській області 22 травня зачепить мешканців кількох громад Нікопольщини, повідомляє Politeka.

АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» проведе планові профілактичні роботи з метою підвищення надійності електропостачання та запобігання аварійним ситуаціям. Через це у 22 травня відбудуться тимчасові відключення світла.

22 травня з 08:30 до 18:00 – у Покрові на вулиці Центральній, а також з 10:00 до 17:00 у селах Миронівка та Шолохове за адресами, зокрема вулиці Дальня, Зарічна, Кам’яна, Набережна, Садова, Шевченка, Базарна, Благовісна, Висока та інші. У Червоногригорівській громаді 22 числа з 08:30 до 18:00 світла не буде в селі Борисівка на вулиці Центральній.

У разі аварійних відключень або позапланових зникнень електропостачання жителі можуть залишити заявку на сторінці «Електроенергія в Дніпропетровській області» у Facebook або звернутися на гарячу лінію за телефонами: (066) 790 99 00, (067) 790 99 00, (063) 790 99 00.

Це відключення світла в Дніпропетровській області 22 травня є частиною необхідних заходів для стабільної роботи електромереж у регіоні. Мешканцям рекомендують заздалегідь підготуватися до тимчасових незручностей та подбати про зарядку гаджетів.

Окрім того, жителів громад просять зберігати обережність під час планових робіт.

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