Отключение света в Днепропетровской области 22 мая является частью необходимых мер по стабильной работе электросетей в регионе.

Отключение света в Днепропетровской области 22 мая коснется жителей нескольких общин Никопольщины, сообщает Politeka.

АО «ДТЭК Днепровские электросети» проведет плановые профилактические работы с целью повышения надежности электроснабжения и предотвращения аварийных ситуаций. Поэтому в 22 мая произойдут временные отключения света.

22 мая с 08:30 до 18:00 – в Покрове на улице Центральной, а также с 10:00 до 17:00 в селах Мироновка и Шолохово по адресам, в частности, улицы Дальня, Заречная, Каменная, Набережная, Садовая, Шевченко, Базарная, Благов. В Красногригорьевской общине 22 числа с 08:30 до 18:00 света не будет в селе Борисовка по улице Центральной.

В случае аварийных отключений или внеплановых исчезновений электроснабжения жители могут оставить заявку на странице «Электроэнергия в Днепропетровской области» в Facebook или обратиться на горячую линию по телефонам: (066) 790 99 00, (067) 790 99 00, (063) 7

Это отключение света в Днепропетровской области 22 мая является частью необходимых мер по стабильной работе электросетей в регионе. Жителям рекомендуют заранее подготовиться к временным неудобствам и позаботиться о зарядке гаджетов.

Кроме того, жителей общин просят соблюдать осторожность во время плановых работ.

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