Новый график поездов на Закарпатье ввели из-за затяжных работ по восстановлению инфраструктуры на участке Ясиня - Вороненко, сообщает Politeka.
Все, кто планирует поездку в горные районы, должны учесть ограничения и опираться на новый график поездов на Закарпатье, чтобы избежать недоразумений.
Новый график поездов на Закарпатье предусматривает, что несколько маршрутов пока сокращены и будут завершаться на станции Ворохта. Согласно обновленным планам, в сутки 26 мая сразу шесть составов из разных регионов Украины будут доезжать только в Ворохту.
Речь идет о рейсах из Киева, Харькова, Запорожья, Кривого Рога, Одессы и другие направления. Это, в частности, №95 и №96, №5 и №6, а также еще несколько маршрутов, которые раньше следовали в Закарпатскую область. Все они в день изменят конечную остановку.
Несмотря на такие ограничения, пассажирам не придется самостоятельно искать, как добраться до нужной точки. "Укрзализныця" продолжает предоставлять автобусные трансферы из Ворохты в Ясину и обратно. Автобусы подстроены под рассписание прибытия и отправки, поэтому пересадка происходит без долгого ожидания.
Это временное решение, призванное уменьшить неудобства для путешественников в период, когда все еще не вернулось в привычный ритм.
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