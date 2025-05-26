"Укрзализныця" пошла на некоторые изменения и пассажиры теперь имеют новый график поездов на Закарпатье, так что рассказываем подробнее.

Новый график поездов на Закарпатье ввели из-за затяжных работ по восстановлению инфраструктуры на участке Ясиня - Вороненко, сообщает Politeka.

Все, кто планирует поездку в горные районы, должны учесть ограничения и опираться на новый график поездов на Закарпатье, чтобы избежать недоразумений.

Новый график поездов на Закарпатье предусматривает, что несколько маршрутов пока сокращены и будут завершаться на станции Ворохта. Согласно обновленным планам, в сутки 26 мая сразу шесть составов из разных регионов Украины будут доезжать только в Ворохту.

Речь идет о рейсах из Киева, Харькова, Запорожья, Кривого Рога, Одессы и другие направления. Это, в частности, №95 и №96, №5 и №6, а также еще несколько маршрутов, которые раньше следовали в Закарпатскую область. Все они в день изменят конечную остановку.

Несмотря на такие ограничения, пассажирам не придется самостоятельно искать, как добраться до нужной точки. "Укрзализныця" продолжает предоставлять автобусные трансферы из Ворохты в Ясину и обратно. Автобусы подстроены под рассписание прибытия и отправки, поэтому пересадка происходит без долгого ожидания.

Это временное решение, призванное уменьшить неудобства для путешественников в период, когда все еще не вернулось в привычный ритм.

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