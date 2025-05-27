Грошова допомога для пенсіонерів у Полтавській області надаватиметься не всім, а тим, хто перебуває у найуразливішому становищі.

Грошова допомога для пенсіонерів у Полтавській області міжнародною організацією "Норвезька рада у справах біженців" (NRC), повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на їх офіційному сайті.

Розмір підтримки становить 10 800 гривень на одну особу — це щомісячна виплата у розмірі 3600 гривень протягом трьох місяців.

Кому надаватимуть грошову допомогу для пенсіонерів у Полтавській області:

Виплата надаватиметься не всім, а тим, хто перебуває у найуразливішому становищі. З огляду на обмежене фінансування, першочергово підтримку отримають:

люди, які нині проживають у зонах активних бойових дій;

особи, які через війну були змушені покинути своє житло й наразі опинилися в критичній ситуації.

Подати заявку можуть лише громадяни, які перебувають на території України. Крім того, повторна участь доступна лише тим, хто отримував допомогу від гуманітарних організацій понад шість місяців тому.

Термін подачі заявки: прийом анкет завершиться 27 травня 2025 року о 18:00.

Необхідні документи для подачі:

Паспорт громадянина України або ID-картка;

Довідка ВПО (для домогосподарств внутрішньо переміщених осіб);

Свідоцтва про народження дітей (за наявності);

Ідентифікаційні номери платників податків (ІПН) для всіх повнолітніх членів родини;

Діючий банківський рахунок у форматі IBAN (починається з "UA" і містить 29 символів). Рахунки, пов’язані з соціальними виплатами, пенсіями або “єПідтримкою”, не приймаються;

Документи, які підтверджують уразливість родини (наприклад, наявність інвалідності, багатодітний статус, відсутність доходу тощо).

Заявки на грошову допомогу для пенсіонерів у Полтавській області приймаються онлайн через офіційний канал NRC. Перед подачею варто ретельно перевірити правильність даних і повноту документів.

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