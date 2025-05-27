Денежная помощь для пенсионеров в Полтавской области международной организацией "Норвежский совет по делам беженцев" (NRC), сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь на их официальном сайте.

Размер поддержки составляет 10 800 гривен на одного человека - это ежемесячная выплата в размере 3600 гривен в течение трех месяцев.

Кому будут предоставлять денежную помощь для пенсионеров в Полтавской области:

Выплата будет предоставляться не всем, а находящимся в самом уязвимом положении. Учитывая ограниченное финансирование, в первую очередь поддержку получат:

  • люди, ныне проживающие в зонах активных боевых действий;
  • лица, которые из-за войны были вынуждены покинуть свое жилье и сейчас оказались в критической ситуации.

Подать заявку могут только граждане, находящиеся на территории Украины. Кроме того, повторное участие доступно только тем, кто получал помощь от гуманитарных организаций более шести месяцев назад.

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Срок подачи заявки: прием анкет завершится 27 мая 2025 в 18:00.

Необходимые документы для подачи:

  • Паспорт гражданина Украины или ID-карты;
  • Справка ВПЛ (для домохозяйств внутренне перемещенных лиц);
  • Свидетельства о рождении детей (при наличии);
  • Идентификационные номера налогоплательщиков (ИНН) для всех совершеннолетних членов семьи;
  • Действующий банковский счет в формате IBAN (начинается с UA и содержит 29 символов). Счета, связанные с социальными выплатами, пенсиями или "поддержкой", не принимаются;
  • Документы, подтверждающие уязвимость семьи (например наличие инвалидности, многодетный статус, отсутствие дохода и т.п.).

Заявки на пособие для пенсионеров в Полтавской области принимаются онлайн через официальный канал NRC. Перед подачей следует тщательно проверить правильность данных и полноту документов.

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