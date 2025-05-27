Денежная помощь для пенсионеров в Полтавской области будет предоставляться не всем, а находящимся в самом уязвимом положении.

Денежная помощь для пенсионеров в Полтавской области международной организацией "Норвежский совет по делам беженцев" (NRC), сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь на их официальном сайте.

Размер поддержки составляет 10 800 гривен на одного человека - это ежемесячная выплата в размере 3600 гривен в течение трех месяцев.

Кому будут предоставлять денежную помощь для пенсионеров в Полтавской области:

Выплата будет предоставляться не всем, а находящимся в самом уязвимом положении. Учитывая ограниченное финансирование, в первую очередь поддержку получат:

люди, ныне проживающие в зонах активных боевых действий;

лица, которые из-за войны были вынуждены покинуть свое жилье и сейчас оказались в критической ситуации.

Подать заявку могут только граждане, находящиеся на территории Украины. Кроме того, повторное участие доступно только тем, кто получал помощь от гуманитарных организаций более шести месяцев назад.

Срок подачи заявки: прием анкет завершится 27 мая 2025 в 18:00.

Необходимые документы для подачи:

Паспорт гражданина Украины или ID-карты;

Справка ВПЛ (для домохозяйств внутренне перемещенных лиц);

Свидетельства о рождении детей (при наличии);

Идентификационные номера налогоплательщиков (ИНН) для всех совершеннолетних членов семьи;

Действующий банковский счет в формате IBAN (начинается с UA и содержит 29 символов). Счета, связанные с социальными выплатами, пенсиями или "поддержкой", не принимаются;

Документы, подтверждающие уязвимость семьи (например наличие инвалидности, многодетный статус, отсутствие дохода и т.п.).

Заявки на пособие для пенсионеров в Полтавской области принимаются онлайн через официальный канал NRC. Перед подачей следует тщательно проверить правильность данных и полноту документов.

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