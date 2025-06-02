Грошова допомога для пенсіонерів в Запоріжжі надаватиметься голові родини через цифровий гаманець

Грошова допомога для пенсіонерів в Запоріжжі доступна на оренду житла від міжнародної благодійної організації, повідомляє Politeka.net.

Підтримку надає УВКБ ООН у партнерстві з БФ «Право на захист».

Грошова допомога для пенсіонерів в Запоріжжі доступна, якщо вони мають статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та були змушені покинути свої домівки після 24 лютого 2022 року, а також тих, хто повернувся з-за кордону.

Хто може претендувати на участь у програмі:

ВПО та особи, які повернулися з-за кордону та: мешкають у місцях тимчасового проживання; перебувають під загрозою виселення з таких місць.

ВПО та особи, які повернулися з-за кордону і проживають в орендованому житлі з незадовільними умовами.

ВПО та особи, які повернулися з-за кордону, що мешкають у житлі, але знаходяться під ризиком виселення.

Для участі у програмі необхідно мати план подальших дій, які забезпечать можливість самостійно сплачувати оренду після завершення періоду підтримки. Це може бути працевлаштування, додатковий підробіток, започаткування власної справи або проходження навчання для підвищення кваліфікації.

Домогосподарство, що подає заявку, повинно самостійно знайти житло для проживання та сплатити оренду за перші два місяці. Ці витрати будуть компенсовані в рамках програми.

Участь доступна лише для тих домогосподарств, жоден з членів яких раніше не отримував грошову допомогу на оренду житла та не бере участі у державних програмах субсидій на житло.

Для участі потрібно заповнити онлайн-анкету. Після подачі заяви її буде розглянуто, і якщо родина відповідає критеріям програми, з нею зв’яжуться телефоном. Далі заявника запросять на особисту співбесіду. У разі позитивного рішення, домогосподарство буде включено до списку отримувачів допомоги.

Грошова допомога для пенсіонерів в Запоріжжі надаватиметься голові родини через цифровий гаманець Vibrant у доларах США. Повідомлення про зарахування коштів і посилання на завантаження додатку буде надіслано у SMS.

Контакти для консультацій: Гаряча лінія: 0800 750 104. Додаткові номери: 063 182 65 93, 063 182 67 45

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запорізькій області: яку підтримку можна отримати.

Як повідомляла Politeka, Робота для переселенців в Запоріжжі: які вакансії та зарплату пропонують для ВПО.