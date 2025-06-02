Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье будет предоставляться главе семьи через цифровой кошелек.

Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье доступно на аренду жилья от международной благотворительной организации, сообщает Politeka.net.

Поддержку оказывает УВКБ ООН в партнерстве с БФ «Право на защиту».

Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье доступна, если они имеют статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и были вынуждены покинуть свои дома после 24 февраля 2022 года, а также вернувшихся из-за границы.

Кто может претендовать на участие в программе:

ВПЛ и лица, вернувшиеся из-за границы и: проживают в местах временного проживания; находятся под угрозой выселения из таких мест.

ВПЛ и лица, вернувшиеся из-за границы и проживающие в арендованном доме с неудовлетворительными условиями.

ВПЛ и лица, которые вернулись из-за границы, проживают в доме, но находятся под риском выселения.

Для участия необходимо план дальнейших действий, которые обеспечат возможность самостоятельно платить аренду после завершения периода поддержки. Это может быть трудоустройство, дополнительная подработка, заведение собственного дела или прохождение обучения для повышения квалификации.

Домохозяйство, подающее заявку, должно самостоятельно найти жилье для проживания и оплатить аренду за первые два месяца. Эти расходы будут компенсированы в рамках программы.

Участие доступно только для домохозяйств, ни один из членов которых ранее не получал ее на аренду жилья и не участвует в государственных программах субсидий на жилье.

Для участия необходимо заполнить онлайн-анкету. После подачи заявления она будет рассмотрена, и если семья отвечает критериям программы, с ней свяжутся по телефону. Затем заявителя пригласят на личное собеседование. В случае положительного решения домохозяйство будет включено в список получателей помощи.

Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье будет предоставляться главе семьи через цифровой кошелек Vibrant в долларах США. Уведомление о зачислении средств и ссылке на загрузку приложения будет отправлено в SMS.

Контакты для консультаций: Горячая линия: 0800 750 104. Дополнительные номера: 063 182 65 93, 063 182 67 45

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