Літні люди часто не хочуть повністю випадати із активного життя, і робота для пенсіонерів у Дніпрі дозволяє їм цього уникнути.

Робота для пенсіонерів у Дніпрі стає все більш актуальною і у місті пропонують варіанти з різними графіками і вимогами, повідомляє Politeka.

На сайті jooble робота для пенсіонерів у Дніпрі передбачає найрізноманітніші професії. Перший варіант - посада санітарки.

Потрібно слідкувати за чистотою в кабінетах і допомагати пацієнтам. Графік доба через три, що дає змогу відновлювати сили і не перевтомлюватися. Зарплата в межах від 12 до 15 тисяч гривень.

Якщо ж хочеться чогось простішого і зручнішого, можна спробувати себе у фасуванні кондитерських виробів. Ця робота для пенсіонерів у Дніпрі передбачає, що досвід не потрібен. Всьому навчають безкоштовно. Головне бути уважним, охайним і відповідальним.

Перевага в тому, що тут передбачено безкоштовний обід і три перерви протягом робочої зміни. Тут дружній колектив, а виробництво чисте і охайне. Проте працевлаштування неофіційне. Платять від 18000 до 22000.

Ще один варіант - фасовщик на склад. Потрібно буде упаковувати продукцію, контролювати її якість і готувати замовлення до відправлення. Ця праця також не вимагає досвіду. Вимоги: уважність і пунктуальність. Графік з вівторка по суботу з дев’ятої ранку до шостої вечора. Виплати стабільні і відбуваються щотижня. Обіцяють до 24 тисяч в місяць.

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