Старики часто не хотят полностью выпадать из активной жизни, и работа для пенсионеров в Днепре позволяет им этого избежать.

Работа для пенсионеров в Днепре становится все более актуальной и в городе предлагают варианты с разными графиками и требованиями, сообщает Politeka.

На сайте jooble работа для пенсионеров в Днепре предусматривает самые разные профессии. Первый вариант - должность санитарки.

Следует следить за чистотой в кабинетах и ​​помогать пациентам. График сутки через три, что позволяет восстанавливать силы и не переутомляться. Зарплата в пределах от 12 до 15 тысяч гривен.

Если же хочется чего-нибудь попроще и удобнее, можно попробовать себя в фасовке кондитерских изделий. Эта работа для пенсионеров в Днепре предполагает, что опыт не требуется. Всему учат бесплатно. Главное быть внимательным, чистоплотным и ответственным.

Преимущество в том, что здесь предусмотрен бесплатный обед и три перерыва в течение рабочей смены. Здесь дружественный коллектив, а производство чистое и чистоплотное. Однако трудоустройство неофициально. Платят от 18 000 до 22 000.

Еще один вариант – фасовщик на склад. Надо будет упаковывать продукцию, контролировать ее качество и готовить заказ к отправке. Этот труд тоже не требует опыта. Требования: внимательность и пунктуальность. График со вторника по субботу с девяти утра до шести вечера. Выплаты стабильны и проходят еженедельно. Обещают до 24 тысяч в месяц.

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