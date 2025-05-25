Платіжки за тепло влітку в Дніпрі можуть бути несправедливими, і українцям доведеться докласти зусиль, щоб уникнути переплат.

Платіжки за тепло влітку в Дніпрі продовжують викликати питання у мешканців, адже деякі українці платять за опалення цілий рік через двоставковий тариф, який нібито має зменшити витрати в зимовий період, розподіляючи платежі рівномірно, повідомляє Politeka.

Проте на практиці ця система часто стає причиною плутанини та необґрунтованих нарахувань.

Голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко пояснює, що двоставковий тариф змушує людей платити частинами і влітку, і взимку, що в Україні іноді використовують для маніпуляцій. Особливо складно перевірити правильність нарахувань без детального аналізу за весь рік, чим і користуються постачальники.

Він навів приклад Харкова 2023 року, де тисячі людей отримали завищені рахунки. Попенко підкреслює, що хоч теплокомуненерго діють у межах закону, вони знаходять способи обходити прозорість і справедливість.

Експерт радить уважно перевіряти платіжки, вимагати розрахунки, особливо при двоставковому тарифі. На жаль, в Україні немає дієвого державного органу, який би захищав права споживачів у сфері ЖКГ, оскільки Держпродспоживслужба не має достатніх повноважень для боротьби з цими зловживаннями.

Тому кожен мешканець має бути пильним і перевіряти свої платіжки за тепло влітку в Дніпрі, щоб уникнути зайвих витрат і несправедливих нарахувань.

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