Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпрі надається в розмірі 10 800 гривень від ООН у співпраці з благодійним фондом "Право на захист", повідомляє Politeka.net.
Про умови участі в програмі повідомлено на офіційному Telegram-каналі УВКБ ООН.
Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпрі була розширена. Тепер вона охоплює такі категорії громадян:
- мешканці Дніпра, які повернулися до свого постійного місця проживання, зокрема ті, хто повернувся з-за кордону;
- внутрішньо переміщені особи (ВПО);
- особи, які раніше не отримували фіндопомогу від інших благодійних організацій;
- домогосподарства, у яких середній дохід на одного члена сім’ї не перевищує 5400 гривень.
Перевага в наданні підтримки надається найбільш вразливим категоріям населення, зокрема:
- родинам, у яких один із батьків виховує дітей до 18 років або проживає з особами віком від 55 років;
- самотнім пенсіонерам віком від 55 років, які опікуються неповнолітніми;
- людям з інвалідністю або хронічними захворюваннями.
Сума грошової допомоги в Дніпрі становить 3600 гривень на особу в місяць. Виплата здійснюється одноразово за три місяці – загалом 10 800.
Для отримання необхідно до 23 травня надати:
- паспорт або інший документ, що підтверджує особу;
- ідентифікаційний код (якщо є);
- довідку ВПО (за наявності);
- реквізити банківської картки (у гривні);
- свідоцтво про народження дитини (у разі потреби);
- документи, що підтверджують інвалідність або наявність хронічного захворювання (за наявності).
Консультації щодо оформлення допомоги можна отримати у будні дні з 10:00 до 15:00 за адресою: вулиця Половицька, 9.
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