Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпрі була розширена, тепер вона охоплює інші категорії громадян.

Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпрі надається в розмірі 10 800 гривень від ООН у співпраці з благодійним фондом "Право на захист", повідомляє Politeka.net.

Про умови участі в програмі повідомлено на офіційному Telegram-каналі УВКБ ООН.

Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпрі була розширена. Тепер вона охоплює такі категорії громадян:

мешканці Дніпра, які повернулися до свого постійного місця проживання, зокрема ті, хто повернувся з-за кордону;

внутрішньо переміщені особи (ВПО);

особи, які раніше не отримували фіндопомогу від інших благодійних організацій;

домогосподарства, у яких середній дохід на одного члена сім’ї не перевищує 5400 гривень.

Перевага в наданні підтримки надається найбільш вразливим категоріям населення, зокрема:

родинам, у яких один із батьків виховує дітей до 18 років або проживає з особами віком від 55 років;

самотнім пенсіонерам віком від 55 років, які опікуються неповнолітніми;

людям з інвалідністю або хронічними захворюваннями.

Сума грошової допомоги в Дніпрі становить 3600 гривень на особу в місяць. Виплата здійснюється одноразово за три місяці – загалом 10 800.

Для отримання необхідно до 23 травня надати:

паспорт або інший документ, що підтверджує особу;

ідентифікаційний код (якщо є);

довідку ВПО (за наявності);

реквізити банківської картки (у гривні);

свідоцтво про народження дитини (у разі потреби);

документи, що підтверджують інвалідність або наявність хронічного захворювання (за наявності).

Консультації щодо оформлення допомоги можна отримати у будні дні з 10:00 до 15:00 за адресою: вулиця Половицька, 9.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на воду у Дніпропетровській області: цифри в платіжках рекордно виростуть.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: хто саме має право на виплати від ООН.