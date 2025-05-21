Денежная помощь для пенсионеров в Днепре была расширена, теперь она охватывает другие категории граждан.

Денежная помощь для пенсионеров в Днепре предоставляется в размере 10 800 гривен от ООН в сотрудничестве с благотворительным фондом "Право на защиту", сообщает Politeka.net.

Об условиях участия в программе сообщается на официальном Telegram-канале УВКБ ООН.

Денежная помощь для пенсионеров в Днепре было расширено. Теперь она охватывает следующие категории граждан:

жители Днепра, вернувшиеся к своему постоянному месту жительства, в частности, вернувшиеся из-за границы;

внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

лица, ранее не получавшие финпомощь от других благотворительных организаций;

домохозяйства, у которых средний доход на одного члена семьи не превышает 5400 гривен.

Преимущество в оказании поддержки оказывается наиболее уязвимым категориям населения, в частности:

семьям, где один из родителей воспитывает детей до 18 лет или проживает с лицами в возрасте от 55 лет;

одиноким пенсионерам в возрасте от 55 лет, которые занимаются несовершеннолетними;

людям с инвалидностью или хроническими заболеваниями.

Сумма денежной помощи в Днепре составляет 3600 гривен на человека в месяц. Выплата производится единовременно за три месяца – в общей сложности 10 800.

Для получения необходимо до 23 мая предоставить:

паспорт или другой документ, подтверждающий личность;

идентификационный код (если есть);

справку ВПЛ (при наличии);

реквизиты банковской карты (в гривне);

свидетельство о рождении ребенка (при необходимости);

документы, подтверждающие инвалидность или наличие хронического заболевания (при наличии).

Консультации по оформлению помощи можно получить по будням с 10:00 до 15:00 по адресу: улица Половицкая, 9.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на воду в Днепропетровской области: цифры в платежках рекордно вырастут.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: кто именно имеет право на выплаты от ООН.