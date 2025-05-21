Денежная помощь для пенсионеров в Днепре предоставляется в размере 10 800 гривен от ООН в сотрудничестве с благотворительным фондом "Право на защиту", сообщает Politeka.net.
Об условиях участия в программе сообщается на официальном Telegram-канале УВКБ ООН.
Денежная помощь для пенсионеров в Днепре было расширено. Теперь она охватывает следующие категории граждан:
- жители Днепра, вернувшиеся к своему постоянному месту жительства, в частности, вернувшиеся из-за границы;
- внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
- лица, ранее не получавшие финпомощь от других благотворительных организаций;
- домохозяйства, у которых средний доход на одного члена семьи не превышает 5400 гривен.
Преимущество в оказании поддержки оказывается наиболее уязвимым категориям населения, в частности:
- семьям, где один из родителей воспитывает детей до 18 лет или проживает с лицами в возрасте от 55 лет;
- одиноким пенсионерам в возрасте от 55 лет, которые занимаются несовершеннолетними;
- людям с инвалидностью или хроническими заболеваниями.
Сумма денежной помощи в Днепре составляет 3600 гривен на человека в месяц. Выплата производится единовременно за три месяца – в общей сложности 10 800.
Для получения необходимо до 23 мая предоставить:
- паспорт или другой документ, подтверждающий личность;
- идентификационный код (если есть);
- справку ВПЛ (при наличии);
- реквизиты банковской карты (в гривне);
- свидетельство о рождении ребенка (при необходимости);
- документы, подтверждающие инвалидность или наличие хронического заболевания (при наличии).
Консультации по оформлению помощи можно получить по будням с 10:00 до 15:00 по адресу: улица Половицкая, 9.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на воду в Днепропетровской области: цифры в платежках рекордно вырастут.
Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: кто именно имеет право на выплаты от ООН.