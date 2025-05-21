Денежная помощь для пенсионеров в Днепре предоставляется в размере 10 800 гривен от ООН в сотрудничестве с благотворительным фондом "Право на защиту", сообщает Politeka.net.

Об условиях участия в программе сообщается на официальном Telegram-канале УВКБ ООН.

Денежная помощь для пенсионеров в Днепре было расширено. Теперь она охватывает следующие категории граждан:

  • жители Днепра, вернувшиеся к своему постоянному месту жительства, в частности, вернувшиеся из-за границы;
  • внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
  • лица, ранее не получавшие финпомощь от других благотворительных организаций;
  • домохозяйства, у которых средний доход на одного члена семьи не превышает 5400 гривен.

Преимущество в оказании поддержки оказывается наиболее уязвимым категориям населения, в частности:

  • семьям, где один из родителей воспитывает детей до 18 лет или проживает с лицами в возрасте от 55 лет;
  • одиноким пенсионерам в возрасте от 55 лет, которые занимаются несовершеннолетними;
  • людям с инвалидностью или хроническими заболеваниями.

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Сумма денежной помощи в Днепре составляет 3600 гривен на человека в месяц. Выплата производится единовременно за три месяца – в общей сложности 10 800.

Для получения необходимо до 23 мая предоставить:

  • паспорт или другой документ, подтверждающий личность;
  • идентификационный код (если есть);
  • справку ВПЛ (при наличии);
  • реквизиты банковской карты (в гривне);
  • свидетельство о рождении ребенка (при необходимости);
  • документы, подтверждающие инвалидность или наличие хронического заболевания (при наличии).

Консультации по оформлению помощи можно получить по будням с 10:00 до 15:00 по адресу: улица Половицкая, 9.

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