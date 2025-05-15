Підвищення тарифів на воду у Дніпропетровській області з новою силою вдарить по гаманцях місцевих, тож розповідаємо, кому готуватися.

Підвищення тарифів на воду у Дніпропетровській області торкнеться, перш за все, мешканців села Вільне, повідомляє Politeka.

Як інформує телеканал D1, підвищення тарифів на воду у Дніпропетровській області передбачає в 7 разів вищу вартість, ніж люди платили раніше.

Підвищення тарифів на воду у Дніпропетровській області стало справжнім шоком для жителів Вільного, адже рішення місцевого комунального підприємства було прийняте без попередження.

Замість звичних 12,04 гривень, ціна за кубометр води стрибнула до 78,76 грн, що для багатьох стало добрячим ударом по бюджету. Місцеві мешканці стверджують, що влада та водоканал навіть не поцікавилися думкою громади.

Але й це не всі претензії до роботи водопостачальників. За словами місцевих, комунальники не виконують необхідні ремонти та роботи з модернізації водогону, що залишає село без водопостачання влітку. Окрім того, жителі скаржаться, що їх змушують перепідписувати договори, погрожуючи відключенням, і намагаються знайти контакт з водоканалом.

Водоканал не має сайту з особистим кабінетом, що ускладнює процес оплати та отримання розрахунків. Більше того, мешканці не знають, куди звертатися за технічною підтримкою чи ремонтом. Тому люди з Вільного вимагають скасувати рішення про нову вартість через порушення процедури затвердження.



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