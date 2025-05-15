Повышение тарифов на воду в Днепропетровской области с новой силой ударит по кошелькам местных, поэтому рассказываем, кому готовиться.

Повышение тарифов на воду в Днепропетровской области коснется, прежде всего, жителей села Вольное, сообщает Politeka.

Как сообщает телеканал D1, повышение тарифов на воду в Днепропетровской области предполагает в 7 раз более высокую стоимость, чем люди платили ранее.

Повышение тарифов на воду в Днепропетровской области послужило настоящим шоком для жителей Вильного, ведь решение местного коммунального предприятия было принято без предупреждения.

Вместо привычных 12,04 гривен цена за кубометр воды прыгнула до 78,76 грн, что для многих стало хорошим ударом по бюджету. Жители утверждают, что власти и водоканал даже не поинтересовались мнением общины.

Но это не все претензии к работе водопоставщиков. По словам местных, коммунальщики не выполняют необходимые ремонты и работы по модернизации водопровода, покидающего село без водоснабжения летом. Кроме того, жители жалуются, что их заставляют переподписывать договоры, угрожая отключением, и пытаются найти контакт с водоканалом.

У водоканала нет сайта с личным кабинетом, что усложняет процесс оплаты и получения расчетов. Более того, месные не знают, куда обращаться за технической поддержкой или ремонтом. Поэтому люди с Вильного требуют отменить решение о новой стоимости из-за нарушения процедуры утверждения.



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