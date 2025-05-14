Переселенці у Дніпрі отримали більше гнучкості у питанні оформлення субсидії для ВПО, тож розповідаємо детальніше.

Кабмін вніс зміни, після яких з’явилася можливість орендувати не ціле житло, а навіть окрему кімнату, це не буде заважати оформленню субсидії для ВПО в Дніпрі, повідомляє Politeka.

Як інформую Суспільне, крім того, субсидії для ВПО в Дніпрі тепер можна розраховувати власноруч. Зміни набули чинності після ухвалення постанови уряду №422 від 11 квітня 2025 року.

Юристка ГО "Донбас SOS" Наталія Юрлова пояснила, що держава чітко розмежувала програми підтримки для переселенців. Якщо людина отримує субсидії для ВПО в Дніпрі на оренду житла, вона вже не має права на підтримку по програмі "Прихисток". І навпаки.

З-поміж ключових змін — можливість укладати договір на оренду частини житла. Тобто тепер допомогу можна оформити не лише на всю квартиру, а й на окрему кімнату. Головне, щоби в договорі була чітко прописана площа та умови користування цією частиною приміщення.

Нові правила дозволяють подаватися на підтримку спільно навіть людям, які не є родичами. У заяві потрібно вказати склад домогосподарства, а також визначити одну уповноважену особу, яка підпише документи і відповідатиме за комунікацію з органами соціального захисту.

Ще один важливий момент, що договір оренди більше не обов’язково має бути визначеної форми. Якщо сторони вже мають свій варіант угоди, її можна подати разом із заявкою.

Але підпис наймодавця у заяві має бути обов’язково. Заявки на допомогу приймаються у відділеннях Пенсійного фонду, в Центрах надання адмінпослуг або онлайн через портал ПФУ.

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