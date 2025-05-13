Безкоштовні продукти для ВПО у Дніпропетровській області стануть доступними в рамках нового важливого гуманітарного проєкту, який розпочинає благодійна організація Eleos-Ukraine, повідомляє Politeka.

Ініціатива отримала підтримку завдяки роботі Ірини Агеєвої, митрополита Сергія Горобцова та Сергія Дмитрієва. Програма «Відбудова: Розподіл благодійної допомоги» включатиме розподіл продуктових та гігієнічних наборів серед внутрішньо переміщених осіб у містах Дніпро та Самар, що особливо важливо в умовах постійного зростання потреб у таких регіонах.

З 3 травня 2025 року стартував розподіл гуманітарної допомоги, і проєкт триватиме до кінця жовтня 2025 року. Всього 3000 родин переселенці матимуть можливість отримати підтримку у вигляді продуктових наборів, засобів гігієни, а також юридичних консультацій, що є вкрай важливим для людей, котрі потерпають від наслідків війни. Відповідно до умов проєкту, кожна родина, яка підпадає під визначення ВПО, отримає необхідну підтримку для забезпечення базових потреб.

Найближчим часом буде відкрито реєстрацію для тих, хто бажає отримати допомогу в містах Дніпро та Самар. Для участі в проєкті слідкуйте за оновленнями на офіційній сторінці Eleos-Ukraine. Реєстрація є обов'язковою.

Отже, безкоштовні продукти для ВПО у Дніпропетровській області стануть доступними для тих, хто цього найбільше потребує.