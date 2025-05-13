Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепропетровской области станут доступны в рамках нового важного гуманитарного проекта, который начинает благотворительная организация Eleos-Ukraine, сообщает Politeka.

Инициатива получила поддержку благодаря работе Ирины Агеевой, митрополита Сергея Воробцова и Сергея Дмитриева. Программа «Восстановление: Распределение благотворительной помощи» будет включать в себя распределение продуктовых и гигиенических наборов среди внутренне перемещенных лиц в городах Днепр и Самар, что особенно важно в условиях постоянного роста потребностей в таких регионах.

С 3 мая 2025 года стартовало распределение гуманитарной помощи, и проект продлится до конца октября 2025 года. Всего 3000 семей переселенцы смогут получить поддержку в виде продуктовых наборов, средств гигиены, а также юридических консультаций, что крайне важно для людей, страдающих последствиями войны. Согласно условиям проекта, каждая семья, подпадающая под определение ВПЛ, получит необходимую поддержку для обеспечения базовых потребностей.

В ближайшее время будет открыта регистрация для желающих получить помощь в городах Днепр и Самар. Для участия в проекте следите за обновлением на официальной странице Eleos-Ukraine. Регистрация обязательна.

Итак, бесплатные продукты для ВПЛ в Днепропетровской области станут доступными для тех, кто в этом больше нуждается.