Переселенцы в Днепре получили больше гибкости в вопросе оформления субсидии для ВПЛ, так что рассказываем подробнее.

Кабмин внес изменения, после которых появилась возможность арендовать не целое жилье, а даже отдельную комнату, это не будет мешать оформлению субсидии для ВПЛ в Днепре , сообщает Politeka.

Как информирую Общественное, кроме того, субсидии для ВПЛ в Днепре теперь можно рассчитывать собственноручно. Изменения вступили в силу при принятии постановления правительства №422 от 11 апреля 2025 года.

Юристка ОО "Донбасс SOS" Наталья Юрлова объяснила, что государство четко разграничивало программы поддержки для переселенцев. Если человек получает субсидии для ВПЛ в Днепре на аренду жилья, он уже не имеет права на поддержку по программе "Убежище". И напротив.

Среди ключевых изменений возможность заключать договор на аренду части жилья. То есть теперь помощь можно оформить не только на всю квартиру, но и отдельную комнату. Главное, чтобы в договоре была четко прописана площадь и условия использования этой части помещения.

Новые правила позволяют подаваться на поддержку совместно даже людям, не являющимся родственниками. В заявлении следует указать состав домохозяйства, а также определить одно уполномоченное лицо, которое подпишет документы и будет отвечать за коммуникацию с органами социальной защиты.

Еще один важный момент, что договор аренды больше не обязательно должен быть определенной формы. Если стороны уже имеют свой вариант сделки, ее можно подать вместе с заявкой.

Но подпись наймодателя в заявлении должна быть обязательно. Заявки на помощь принимаются в отделениях Пенсионного фонда, в Центрах предоставления админуслуг или онлайн через портал ПФУ.

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