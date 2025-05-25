Платежки за тепло летом в Днепре могут быть несправедливыми, и украинцам придется приложить усилия, чтобы избежать переплат.

Платежки за тепло летом в Днепре продолжают вызывать вопросы у жителей, ведь некоторые украинцы платят за отопление круглый год из-за двухставочного тарифа, который якобы должен снизить расходы в зимний период, распределяя платежи равномерно, сообщает Politeka.

Однако на практике эта система часто становится причиной неразберихи и необоснованных начислений.

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко объясняет , что двухставочный тариф заставляет людей платить частями и летом, и зимой, которые в Украине иногда используют для манипуляций. Особенно сложно проверить правильность начислений без детального анализа за весь год, чем пользуются поставщики.

Он привел пример Харькова в 2023 году, где тысячи человек получили завышенные счета. Попенко подчеркивает, что, хотя теплокоммунэнерго действуют в рамках закона, они находят способы обходить прозрачность и справедливость.

Эксперт советует внимательно проверять платежки, требовать расчетов, особенно при двухставочном тарифе. К сожалению, в Украине нет действенного государственного органа, который защищал бы права потребителей в сфере ЖКХ, поскольку Госпродпотребслужба не имеет достаточных полномочий для борьбы с этими злоупотреблениями.

Поэтому каждый житель должен быть бдительным и проверять свои платежки за тепло летом в Днепре, чтобы избежать лишних затрат и несправедливых начислений.

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