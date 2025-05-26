У Запоріжжі все більше компаній починають цінувати досвід і надійність старшого покоління, тож робота для пенсіонерів є.

Робота для пенсіонерів у Запоріжжі вже давно перестала бути рідкістю і дозволяє літнім людям мати достойний дохід, повідомляє Politeka.

Ми переглянули кілька вакансій на платформі jooble, тому показуємо і вам. Одна з таких пропозицій стосується посади оператора обладнання на виробництві. Запрошують як чоловіків, так і жінок. Досвід не обов’язковий, адже навчають на місці.

Основні обов’язки полягають у закладці сировини невеликими порціями, налаштуванні швидкості і контролі за формою продукції. Сировину приносять вантажники, тому фізичне навантаження мінімальне. Це робота для пенсіонерів в Запоріжжі підходить людям, які відповідально ставляться до своїх обов’язків і можуть бути уважними.

Працівників безкоштовно підвозять з будь-якого району міста. Є обідня перерва і короткі перерви протягом зміни. Приміщення обладнане душовими, є роздягальні, видають спецодяг. Заробітна плата від 23 до 27 тисяч гривень.

Ще одна цікава вакансія для старших людей — це продавець-консультант у магазині ювелірних виробів. Якщо ви комунікабельні, охайні й маєте естетичний смак, то це хороший варіант. Досвід у торгівлі буде перевагою, але навіть без нього можна розраховувати на навчання.

Графік гнучкий, зарплата 20000-30000, є бонуси за гарні продажі. Також є відкрита позиція прибиральниці на виробництві. Робота для пенсіонерів в Запоріжжі тут полягає в митті посуду і прибиранні коридорів.

Пропонують ставку 16 з половиною тисяч гривень і можливі премії до трьох тисяч. Виплати відбуваються двічі на місяць, стабільно.

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