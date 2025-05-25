Якщо ви в пошуках роботи для пенсіонерів у Запоріжжі, то є кілька вакансій, які ви можете переглянути.

Робота для пенсіонерів у Запоріжжі пропонує актуальні вакансії з гнучким графіком та достойною оплатою, повідомляє Politeka.

У місті шукають приймальника вторсировини з зарплатою від 8 000 до 13 000 грн на місяць. Обов'язки передбачають прийом паперу, пластикових та скляних пляшок по всьому Запоріжжю, графік з 6:00 до 17:00.

Виплати зарплати відбуваються щотижня, а за перший відпрацьований тиждень зарплату виплачують після другого робочого тижня. Люди пенсійного віку та порядні особи вітаються серед кандидатів.

Також потрібні працівники на фасування сипучих продуктів харчування у районі бази ТАКО, зарплата – 13 000–15 500 грн. Вакансія підходить і для пенсіонерів, які шукають підробіток. Графік повний робочий день, орієнтир — вулиця Карпена Карого, 3-й Шевченківський мікрорайон.

Окрім цього, оголошено набір водіїв з графіком роботи з 8:00 до 18:00, заробітна платня – від 20 000 до 25 000 грн. Всі питання можна уточнити телефоном у будь-який час.

Робота для пенсіонерів у Запоріжжі – це можливість залишатися активними та мати стабільний дохід, тому варто звернути увагу на ці вакансії та не зволікати з подачею заявки.