Работа для пенсионеров в Запорожье предлагает актуальные вакансии с гибким графиком и достойной оплатой, сообщает Politeka.
В городе ищут приемника вторсырья с зарплатой от 8000 до 13000 грн в месяц. Обязанности предусматривают прием бумаги, пластиковых и стеклянных бутылок по всему Запорожью, график с 6:00 до 17:00.
Выплаты зарплаты проходят еженедельно, а за первую отработанную неделю зарплату выплачивают после второй рабочей недели. Люди пенсионного возраста и порядочные лица приветствуются среди кандидатов.
Также нужны работники на фасовку сыпучих продуктов питания в районе базы ТАКО, зарплата – 13 000–15 500 грн. Вакансия подходит и для пенсионеров, ищущих подработку. График полный рабочий день, ориентир – улица Карпена Карого, 3-й Шевченковский микрорайон.
Кроме того, объявлен набор водителей с графиком работы с 8:00 до 18:00, заработная плата – от 20 000 до 25 000 грн. Все вопросы можно уточнить по телефону в любое время.
Работа для пенсионеров в Запорожье – возможность оставаться активными и иметь стабильный доход, поэтому стоит обратить внимание на эти вакансии и не медлить с подачей заявки.
Украинцам следует внимательно ознакомиться с условиями вакансий, чтобы выбрать лучший вариант трудоустройства.
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