Если вы в поиске работы пенсионером в Запорожье, то есть несколько вакансий, которые вы можете просмотреть.

Работа для пенсионеров в Запорожье предлагает актуальные вакансии с гибким графиком и достойной оплатой, сообщает Politeka.

В городе ищут приемника вторсырья с зарплатой от 8000 до 13000 грн в месяц. Обязанности предусматривают прием бумаги, пластиковых и стеклянных бутылок по всему Запорожью, график с 6:00 до 17:00.

Выплаты зарплаты проходят еженедельно, а за первую отработанную неделю зарплату выплачивают после второй рабочей недели. Люди пенсионного возраста и порядочные лица приветствуются среди кандидатов.

Также нужны работники на фасовку сыпучих продуктов питания в районе базы ТАКО, зарплата – 13 000–15 500 грн. Вакансия подходит и для пенсионеров, ищущих подработку. График полный рабочий день, ориентир – улица Карпена Карого, 3-й Шевченковский микрорайон.

Кроме того, объявлен набор водителей с графиком работы с 8:00 до 18:00, заработная плата – от 20 000 до 25 000 грн. Все вопросы можно уточнить по телефону в любое время.

Работа для пенсионеров в Запорожье – возможность оставаться активными и иметь стабильный доход, поэтому стоит обратить внимание на эти вакансии и не медлить с подачей заявки.