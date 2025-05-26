В Запорожье все больше компаний начинают ценить опыт и надежность старшего поколения, так что работа для пенсионеров есть.

Работа для пенсионеров в Запорожье уже давно перестала быть редкостью и позволяет пожилым людям иметь достойный доход, сообщает Politeka.

Мы просмотрели несколько вакансий на платформе jooble, потому показываем и вам. Одно из таких предложений касается должности оператора оборудования на производстве. Приглашают как мужчин, так и женщин. Опыт не обязателен, ведь учат на месте.

Основные обязанности состоят в закладке сырья небольшими порциями, настройке скорости и контроле за формой продукции. Сырье приносят грузчики, поэтому физическая нагрузка минимальна. Эта работа для пенсионеров в Запорожье подходит людям, которые ответственно относятся к своим обязанностям и могут быть внимательны.

Сотрудников бесплатно подвозят из любого района города. Есть обеденный перерыв и короткие перерывы в течение смены. Помещение оборудовано душевыми, есть раздевалки, выдают спецодежду. Заработная плата от 23 до 27 тысяч гривен.

Еще одна интересная вакансия для пожилых людей – это продавец-консультант в магазине ювелирных изделий. Если вы коммуникабельны, аккуратны и имеете эстетический вкус, то это хороший вариант. Опыт в торговле будет преимуществом, но даже без него можно рассчитывать на обучение.

График гибкий, зарплата 20000-30000, есть бонусы за хорошие продажи. Также есть открытая позиция уборщицы на производстве. Работа для пенсионеров в Запорожье здесь заключается в мытье посуды и уборке коридоров.

Предлагают ставку 16 с половиной тысяч гривен и возможны премии до трех тысяч. Выплаты производятся дважды в месяц, стабильно.

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