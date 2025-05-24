Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області є важливою підтримкою для людей у складних життєвих умовах.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області доступна в кількох пунктах видачі в Полтаві та регіоні, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають на сайті Українське місто.

Безкоштовно можна отримати одяг, взуття, засоби гігієни, дитяче харчування, а також продуктові набори.

У Полтаві діє кілька гуманітарних центрів. Полтавська обласна бібліотека ім. І.П. Котляревського (вул. Небесної сотні, 17) працює щодня з 9:00 до 18:00 — тут надають одяг, взуття, дитяче харчування та гігієнічні засоби.

Центр «Тепла кофта» на вул. Соборності, 43, також без вихідних з 10:00 до 17:00 пропонує одяг, взуття й постільну білизну. БФ «Карітас Полтава» (вул. П. Орлика, 20/1) працює по буднях з 10:00 до 15:00, надаючи речі першої необхідності.

Біля Свято-Успенського кафедрального собору щоденно функціонує велика палатка, де роздають одяг, дитячі візочки й взуття. У Центрі культури та дозвілля на майдані Незалежності, 5, із понеділка по п’ятницю з 9:00 до 16:00 можна отримати допомогу для дітей, речі та гігієнічні засоби.

Окремі пункти діють для ВПО — у Київському та Шевченківському районах міста.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області є важливою підтримкою для людей у складних життєвих умовах.

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