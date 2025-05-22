Безкоштовні продукти для пенсіонерів в Полтаві діють лише для нових отримувачів допомоги.

Благодійна організація «Карітас» і надалі надаває безкоштовні продукти для пенсіонерів в Полтаві у вигляді гарячих обідів, повідомляє Politeka.net.

Подробиці розкрили на офіційній сторінці фонду у Телеграм. Допомога доступна лише в чітко визначений час.

Так, Карітас оголошує початок реєстрації на безкоштовні гарячі обіди для внутрішньо переміщених осіб та мешканців міста, які належать до вразливих категорій населення - інваліди, пенсіонери. Допомога надається людям з інвалідністю I–III групи, а також самотнім громадянам віком від 60 років.

Видача обідів відбуватиметься за адресою: місто Полтава, вулиця Семена Антонця (колишня вулиця Балакіна), 24. Час роздачі обіду — з 13:00 до 14:00.

Для того, щоб зареєструватися для отримання такої потрібної підтримки, необхідно мати при собі оригінали таких документів:

— паспорт громадянина України

— ідентифікаційний код

— документ, що підтверджує належність до однієї з вразливих категорій

Безкоштовні продукти для пенсіонерів в Полтаві діють лише для нових отримувачів допомоги або тих, хто не користувався послугою після травня 2024 року. За додатковою інформацією можна звертатися за телефоном даної організації: 050 888 70 29.

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