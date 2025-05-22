Бесплатные продукты для пенсионеров в Полтаве действуют только для новых получателей помощи.

Благотворительная организация «Каритас» продолжает предоставлять бесплатные продукты для пенсионеров в Полтаве в виде горячих обедов, сообщает Politeka.net.

Подробности раскрыли на официальной странице фонда в Телеграмме . Помощь доступна только в определенное время.

Так, Каритас объявляет о начале регистрации на горячие обеды для внутренне перемещенных лиц и жителей города, которые относятся к уязвимым категориям населения - инвалиды, пенсионеры. Помощь оказывается людям с инвалидностью I–III группы, а также одиноким гражданам в возрасте от 60 лет.

Выдача обедов будет производиться по адресу: город Полтава, улица Семена Антонца (бывшая улица Балакина), 24. Время раздачи обеда — с 13:00 до 14:00.

Чтобы зарегистрироваться на получение такой нужной поддержки, необходимо иметь при себе оригиналы следующих документов:

— паспорт гражданина Украины

— идентификационный код

— документ, подтверждающий принадлежность к одной из уязвимых категорий

Бесплатные продукты для пенсионеров в Полтаве действуют только для новых получателей помощи или тех, кто не пользовался услугой после мая 2024 года. За дополнительной информацией можно обращаться по телефону организации: 0508887029.

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