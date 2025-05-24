Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области - важная поддержка для людей в сложных жизненных условиях.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области доступна в нескольких пунктах выдачи в Полтаве и регионе, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют на сайте Украинского города .

Бесплатно можно получить одежду, обувь, средства гигиены, детское питание и продуктовые наборы.

В Полтаве действуют несколько гуманитарных центров. Полтавская областная библиотека им. И.П. Котляревского (ул. Небесной сотни, 17) работает ежедневно с 9:00 до 18:00 – здесь предоставляют одежду, обувь, детское питание и гигиенические средства.

Центр «Теплая кофта» на ул. Соборности, 43, также без выходных с 10:00 до 17:00 предлагает одежду, обувь и постельное белье. БФ «Каритас Полтава» (ул. П. Орлика, 20/1) работает по будням с 10:00 до 15:00, предоставляя вещи первой необходимости.

Возле Свято-Успенского кафедрального собора ежедневно работает большая палатка, где раздают одежду, детские коляски и обувь. В Центре культуры и досуга на майдане Незалежности, 5, с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00 можно получить помощь для детей, вещи и гигиенические средства.

Отдельные пункты действуют для ВПЛ — в Киевском и Шевченковском районах города.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области - важная поддержка для людей в сложных жизненных условиях.

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