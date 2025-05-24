Подорожчання проїзду у регіонах України триває, що створює додатковий фінансовий тягар для громадян.

Подорожчання проїзду вже відчувають на собі багато українців, інформує Politeka.

У Черкасах з 10 березня тарифи у громадському транспорті зросли: тепер у маршрутках квиток коштує 16 гривень, у тролейбусах — 13. Для порівняння, два роки тому ціни були суттєво нижчими — 13 і 10 грн відповідно.

Водночас у місті Умань зберігають один із найнижчих тарифів — 12 грн за поїздку, як повідомляє відділ економічного розвитку, транспорту та інвестицій. У сусідніх містах — Смілі, Каневі та Золотоноші — ціна квитка становить 13, а в інших громадах Черкащини — від 15 до 20.

Подорожчання торкнулося й міжміських маршрутів: квиток з Черкас до Києва вже коштує 450 гривень. Це зумовлено зростанням вартості пального, запчастин та заробітних плат перевізників.

У Нікополі на Дніпропетровщині з 15 квітня тариф збільшили на 50% — до 15 гривень, що викликало невдоволення серед мешканців, адже додаткові витрати складно поєднувати з умовами життя під постійною загрозою обстрілів. Водночас пересування залишається безкоштовним для дітей до 18 років та пільгових категорій.

У Глухові з 1 травня також підняли вартість проїзду в маршрутках — до 15 грн для дорослих і 10 грн для школярів.

Отже, подорожчання проїзду у регіонах України триває, що створює додатковий фінансовий тягар для громадян у складних економічних реаліях.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на воду на Дніпропетровщині: в області виникли значні проблеми, мешканців попередили.

Також Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Запоріжжі: яких змін очікувати в травні.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Києві: у НБУ розповіли, коли це може статися.