Подорожание проезда в регионах Украины продолжается, что создает дополнительное финансовое бремя для граждан.

Подорожание проезда уже ощущают на себе многие украинцы, сообщает Politeka.

В Черкассах с 10 марта тарифы в общественном транспорте выросли: теперь в маршрутках билет стоит 16 гривен, в троллейбусах – 13. Для сравнения, два года назад цены были существенно ниже – 13 и 10 грн соответственно.

В то же время в городе Умань хранят один из самых низких тарифов — 12 грн за поездку, как сообщает отдел экономического развития, транспорта и инвестиций. В соседних городах — Смеле, Каневе и Золотоноше — цена билета составляет 13, а в других общинах Черкасской области — от 15 до 20.

Подорожание затронуло и междугородние маршруты: билет из Черкасс в Киев уже стоит 450 гривен. Это обусловлено ростом стоимости горючего, запчастей и заработных плат перевозчиков.

В Никополе на Днепропетровщине с 15 апреля тариф увеличили на 50% — до 15 гривен, что вызвало недовольство среди жителей, ведь дополнительные расходы сложно совмещать с условиями жизни под постоянной угрозой обстрелов.

В Глухове с 1 мая также подняли стоимость проезда в маршрутках – до 15 грн для взрослых и 10 грн для школьников.

Следовательно, подорожание проезда в регионах Украины продолжается, что создает дополнительное финансовое бремя для граждан в сложных экономических реалиях.

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