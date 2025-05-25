Відключення світла на тиждень з 26 травня по 1 червня в Полтавській області торкнуться різних населених пунктів.

Відключення світла на тиждень з 26 травня по 1 червня в Полтавській області відбудеться у зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт на електромережах, повідомляє Politeka.

За інформацією Скороходівської громади, тимчасові знеструмлення пройдуть у різних населених пунктах.

Зокрема, 26 травня з 08:00 до 20:00 очікуються знеструмлення в:

смт Скороходове та смт Чутове — вул. Миру, вул. Енергетиків

с. Білецьківка, с. Бурти, с. Маламівка, с. Підгірне, с. Майбородівка — десятки вулиць, зокрема вул. Садова, Центральна, Залізнична, Затишна, Катерини Білокур, Космонавтів, Національної гвардії України, Шкільна, Лісова тощо

с. Петрівка — вул. Незалежності, Шкільна, Григорія Сковороди, Радгоспна

с. Нова Знам’янка та м. Кременчук (вул. Древаля, Євгена Патона) — вулиці Великий Шлях, Гоголя, Енергетиків, Приміська, Шевченка та інші

с. Піщане — вул. Лесі Українки

27 та 28 числа з 08:00 до 20:00 відключення продовжаться у тих самих населених пунктах і по тих самих вулицях, що й 26 травня, зокрема в селах Білецьківка, Бурти, Маламівка.

Детальний перелік адрес, яких торкнуться відключення світла на тиждень 26 травня - 1 червня в Полтавській області можна переглянути на сайті Скороходівської громади.

Мешканців закликають врахувати ці обставини при підготовці до повсякденних справ.

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