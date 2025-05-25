Отключение света на неделю с 26 мая по 1 июня в Полтавской области коснутся разных населенных пунктов.

Отключение света на неделю с 26 мая по 1 июня в Полтавской области произойдет в связи с проведением плановых ремонтных работ на электросетях, сообщает Politeka.

По информации Скороходовской общины, временные обесточивания пройдут в разных населенных пунктах.

В частности, 26 мая с 08:00 до 20:00 ожидаются обесточивания в:

пгт Скороходово и пгт Чутово - ул. Мира, ул. Энергетиков

с. Белецковка, с. Бурты, с. Маламовка, с. Подгорное, с. Майбородовка – десятки улиц, в частности ул. Садовая, Центральная, Железнодорожная, Уютная, Екатерины Билокур, Космонавтов, Национальной гвардии Украины, Школьная, Лесная и т.д.

с. Петровка – ул. Независимости, Школьная, Григория Сковороды, Совхозная

с. Новая Знаменка и г. Кременчуг (ул. Древаля, Евгения Патона) - улицы Большой Путь, Гоголя, Энергетиков, Пригорода, Шевченко и другие

с. Песчаное – ул. Леси Украинки

27 и 28 числа с 08:00 до 20:00 отключения продолжатся в тех же населенных пунктах и ​​по тем же улицам, что и 26 мая, в частности в селах Белецковка, Бурты, Маламовка.

Подробный перечень адресов, затронутых отключением света на неделю 26 мая - 1 июня в Полтавской области можно посмотреть на сайте Скороходовской общины.

Жителей призывают учесть эти обстоятельства при подготовке к повседневным делам.

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