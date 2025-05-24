Дефіцит продуктів у Харкові влітку може стати викликом для споживачів, змушуючи їх планувати покупки з урахуванням можливих цінових коливань

Дефіцит продуктів у Харкові набирає обертів через несприятливі погодні умови, що вплинули на врожай фруктів в Україні, повідомляє Politeka.

Через квітневі заморозки очікується скорочення врожаю абрикосів, персиків, черешень і вишень на 50-60%. Найбільше постраждала Черкащина, де сильні заморозки практично знищили квітучі дерева, тоді як у Київській області ситуація менш критична. За словами директора Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, втрати інших кісточкових культур також значні.

Виноград же має кращі перспективи, оскільки він розвивається пізніше, і основні виноградні регіони — Закарпаття та південь — уникнули значних заморозків. Втім, дефіцит продуктів у Харкові та інших регіонах буде відчутним, адже внутрішній урожай не зможе повністю покрити потреби населення.

Тож цього літа українці, зокрема харків’яни, можуть стикнутися з підвищеними цінами на сезонні фрукти, адже значна частина їх імпортуватиметься. Ціни на імпортні продукти залежать від зовнішніх ринків, що створює додаткову невизначеність для споживачів. Високі ціни на абрикоси, персики, черешні та вишні — це реальність, до якої варто бути готовими.

Отже, дефіцит продуктів у Харкові влітку може стати викликом для споживачів, змушуючи їх планувати покупки з урахуванням можливих цінових коливань і скорочення асортименту.

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