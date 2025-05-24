Дефицит продуктов в Харькове может стать вызовом для потребителей, заставляя их планировать покупки с учетом возможных ценовых колебаний.

Дефицит продуктов в Харькове набирает обороты из-за неблагоприятных погодных условий, повлиявших на урожай фруктов в Украине, сообщает Politeka.

Из-за апрельских заморозков ожидается сокращение урожая абрикосов, персиков, черешней и вишен на 50-60%. Больше всего пострадала Черкасщина, где сильные заморозки практически уничтожили цветущие деревья, в то время как в Киевской области ситуация менее критическая. По словам директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, потери других косточковых культур также значительны.

Виноград имеет лучшие перспективы, поскольку он развивается позже, и основные виноградные регионы — Закарпатье и юг — избежали значительных заморозков. Впрочем, дефицит продуктов в Харькове и других регионах ощутим, ведь внутренний урожай не сможет полностью покрыть потребности населения.

Поэтому нынешним летом украинцы, в частности харьковчане, могут столкнуться с повышенными ценами на сезонные фрукты, ведь значительная часть их будет импортироваться. Цены на импортные товары зависят от внешних рынков, что создает дополнительную неопределенность для потребителей. Высокие цены на абрикосы, персики, черешни и вишни – это реальность, к которой следует быть готовыми.

Следовательно, дефицит продуктов в Харькове летом может стать вызовом потребителям, заставляя их планировать покупки с учетом возможных ценовых колебаний и сокращения ассортимента.

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